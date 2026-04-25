ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮತ್ತು ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಂಗಿನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಕಲಾ ತಂಡದ ಚೌಡಿಕೆ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳಸದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೆರೆ ಬೀದಿ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಂಬದ ಆವರಣ, ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಚಿಕ್ಕ ಬೀದಿ ಮೂಲಕ ಕಳಸದ ಉತ್ಸವವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಕದಳಿ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಛೇದನ ನಡೆದು, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಜರುಗಿತು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ದೇವಿಯ ಭಕ್ತರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಹಿರೀಸಾವೆಯ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260425-36-101844783