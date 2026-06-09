ಕೆರೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

<p>ಹಿರೀಸಾವೆ: ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿದರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನಂತರ ಏರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಡೆ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಏರಿಯ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 100 ಮೀಟರ್ ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, 300 ಮೀಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏರಿಯ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ 800 ಮೀಟರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ, ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಪಿರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗದ್ದೆಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಯಿಂದ ಇಳಿಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೋಡಿ ಕಿಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪೂಮಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಬೋರೇಗೌಡ, ಮುಂಖಡರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ವಾಸಣ್ಣ, ಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್, ವಾಸಣ್ಣ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಚ್.ಜಿ.ಬೋರೇಗೌಡ, ನಾಗೇಶ್, ನಿಖಿಲ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-36-1539689055</p>