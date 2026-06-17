ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ

<p><em>ಹಿ.ಕೃ. ಚಂದ್ರು</em></p>.<p>ಹಿರೀಸಾವೆ: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 178 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ, ನೂರಾರು ರೈತರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾರಿಯಾ ಖರೀದಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚೀಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರೈತರು ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಹೊಲವನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಇವರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಪೈರು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇವಿಗಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು.</p>.<p>‘ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಂದು ತುಂಬಾ ರೈತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಚೀಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಂಜುನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-36-1606805234</p>