ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಭಾವದ ಆತಂಕ, ಕೃಷಿಕರ ಗಡಿಬಿಡಿ

<p><em>ಹಿ.ಕೃ. ಚಂದ್ರು</em></p>.<p>ಹಿರೀಸಾವೆ: ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದ ನಂತರ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 178 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ರೈತರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.</p>.<p>ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ 20:20 ಒಂದು ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 10 ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗದೇ, ಬಿತ್ತನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಈಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೇವಿಗಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-36-647982987</p>