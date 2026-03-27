ಸಮರ್ಪಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮತಿಘಟ್ಟ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುವಾರ ಹಿರೀಸಾವೆ ಸೆಸ್ಕ್ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮತಿಘಟ್ಟ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಮದನೆ, ಇಂದ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಲು, ಹುಳಿಗೆರೆ, ಚೊಳಂಬಹಳ್ಳಿ, ಅಂತನಹಳ್ಳಿ, ಹುಳಿಗೆರೆ ಸೇರಿ ಎರಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಆವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುಲು ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೆಸ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ದೀಲಿಪ್, ಬಸವರಾಜು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ರಾಜು, ಪೂಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೇಶವ್, ವಾಸು, ಮಂಜೇಗೌಡ, ಕಸುರನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ, ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಶೆಷೇಂದ್ರ, ಮತಿಘಟ್ಟದ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದರು.</p>.<p>ಸೆಸ್ಕ್ನ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಇಇ ವಜ್ರಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಜನರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ, ನಂತರ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದೆ. ತ್ರೀಪೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು 7 ಗಂಟೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಪುನಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>