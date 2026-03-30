ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ತಾತೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ

ತಾತನಹಳ್ಳಿ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ): ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಹಾಗೂ ತಾತೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಡಿ ರಥವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿ ರಥಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಹೊತ್ತವರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ಉತ್ಸವ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ರಂಗ ಕುಣಿತ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಂಗ ಜನಾಂಗದ ಮಳಲಿಶೆಟ್ಟರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾನಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ