ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಯತ್ನ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಹೇಮಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲು ಸಮೇತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರ ಠಾಣೆ ಎಸ್.ಐ. ಅಭಿಜಿತ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರು, ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬಸವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ಗುರು, ಹನಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೀಪ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 700 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, ಬೈಕ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪದ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್, ಹೇಮಾವತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಗಾಂಜಾ ಸೇದಲು ಒಟ್ಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260319-36-1390675428</p>