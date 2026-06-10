<p><em>ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆಯ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ವರ್ತಕರು ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ದಿನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನೂರಾರು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸೀಮೆ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ, ನಾಟಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸುಭಾಶ್ ವೃತ್ತ, ಜಗಜೀವನ್ರಾಂ ವೃತ್ತ, ಅರಳೇ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರುವವರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಸುವಿಗಿಂತ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ರುಚಿಕರ: ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆಗಿಂತ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಮ್ಮೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಡ್ಡೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುವಾಸನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸೇರು ಬೆಣ್ಣೆ ₹ 270ರಿಂದ ₹ 300 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು. ಹಸುವಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ ₹ 20ರಿಂದ ₹ 30 ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೇರು ಎಂದರೆ 330 ಗ್ರಾಂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವರ ಬೆಣ್ಣೆ 1 ಸೇರಿಗೆ 400 ಗ್ರಾಂವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರದ್ದು 300ರಿಂದ 330 ಗ್ರಾಂ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆಯ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸರು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲಬೆರಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರುವವರನ್ನು ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-39-1062843596</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>