ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಬ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ತಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಚೆನ್ನಾಂಬಿಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ನಾಲ್ಕೂದಿಕ್ಕಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಫ್ಲೈ ಓಒರ್ ಕೆಳಗಿನ ರಸ್ತೆ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಂಬ ಬಾಗಿದ್ದು, ಡಿಶ್ ವೈರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಪೋನ್ ವೈರ್ಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಈ ಕಂಬ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಹಾಳಗುತ್ತದೆ. ವಾರ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕೂಡಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಸುರೇಶ್, ವಾಸುದೇವ್ಮೂರ್ತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>