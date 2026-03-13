ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಸಿಗರು

ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:12 IST
ವಾಸವಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಾಗದ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಟ್ಟರು 
ವೀಣಾ ಗೋಪಾಲ್
ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ
ಮಹೇಶ್‌
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ. ವೈಭವಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್‌
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವೀಣಾ ಗೋಪಾಲ್ ವಾಸವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕಿ
ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಂಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹೇಶ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಸಪ್ಲೆಯರ್
Hassan
