ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಣಸಿಗರು

<p><strong>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ, ಪ್ಲೈನ್, ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಯಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಿಗದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಾಗದ ಕಾರಣ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕಿ ವೀಣಾ ಗೋಪಾಲ್.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಫಲಕ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟೆವು. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರುಚಿದರ್ಶಿನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲೇ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶ ಆಳುವವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪರಿಣಾಮ’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಚ್.ಕೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್, ಚಿತ್ರನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಳ್ಳುಗಾಡಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆದು ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ಆರ್.ಡಿ. ರವೀಶ್.</p>.<p>‘ನಮಗೆ ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಪಿಲಾ ಅನಿಲ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಂಜುಂಡಿ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ₹980 ಬೆಲೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ₹2100 ಹೇಳಿದರು’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ. ವೈಭವಿ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ </span></div>.<div><blockquote>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೌದೆ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ್ನ ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution"> ವೀಣಾ ಗೋಪಾಲ್ ವಾಸವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕಿ</span></div>.<div><blockquote>ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಐಟಂಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಮಹೇಶ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಪ್ಲೆಯರ್</span></div>