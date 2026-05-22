ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಗೆತ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 2018 ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಳ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸೀತಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ಈಗ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೀತಾವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ದಾಸಗೌಡರ ಬೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ 8296122692 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿರುವಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>