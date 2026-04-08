ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ದೇವಾಂಗ ಸಮುದಾಯದವರು ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಹೋಳಿ ಆಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಾಂಗ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಿ.ಟಿ.ನಂಜಪ್ಪ,ಇತರರು 88 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ಸೀತಾ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ಹೋಳಿ ಆಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಪುನಃ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಜಗನ್ನಾಥ್, ದೇವಾಂಗ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ಶಂಕರ, ರವೀಂದ್ರ ಎಚ್.ಪಿ., ಶ್ರೀಧರ್, ದೀಪಕ್, ಶಶಿ, ವಿನೋದ, ಕುಮಾರ್, ಅಮಿತ್, ಎಚ್.ಡಿ.ವಸಂತ, ಅನಿಲ್, ದೀಪಕ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೃಷ್ಣ, ಸಿರಿ, ಬಾಬು, ಪೂಜಿತ್ ರಾಹುಲ್, ರೇವಂತ್, ಧ್ರುತಿ, ಪುಣ್ಯ, ಸ್ವಾತಿ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260408-36-1049474168