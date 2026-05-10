ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರದಲ್ಲಿ ಉಡಸಲಮ್ಮ, ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶತ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹರಿಹರಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅತೀತಾನಂದನಾಥರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶತ ಚಂಡಿ ಪಾರಾಯಣ, ಲಲಿತಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಪಂಚವಿಶತಿ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣೆ, ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ದಿನ ತವನಂದಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಉತ್ಸವ, ಬೋರನಹಳ್ಳಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರನ ಉತ್ಸವ, ಸಿಗರನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಣದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಯಾಗದ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಯಾಗ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಾರ್ಥ ರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸುತ್ತಲ ಏಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂ. ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>