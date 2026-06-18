ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ

<p><em>ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್</em></p>.<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಆದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು, ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಬೇರೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಡದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಕುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವ ರೈತ ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರೆಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೃತ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರೆಕಲ್ಲು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ ದಿವಂಗತ ರಂಗೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಮೈಸೂರಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಯ ಪತ್ನಿ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ಪತಿ ಸಾಲಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ‘ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬುವವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ‘ಹಣ ಸಂದಾಯ ಆಗಿರುವ ಖಾತೆ ನನ್ನದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಜಯಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-36-1923689673</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>