ಸಂತೆ ಸುಂಕ ಹರಾಜಿಗೆ ರೈತರ ಖಂಡನೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂತೆ ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ದಿನವಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುರಸಭೆಯು ಸಂಕ ವಸೂಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರೈತರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, 'ಅತಿವೃಷ್ಠಿ, ಅನಾವೃಷ್ಠಿ ಜತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರು, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ(ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಬಣ)ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ನರಸಿಂಹಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೆ ದಿನ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಇಲ್ಲ: ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಾವು ದಿನವಹಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ₹4 ಲಕ್ಷದ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಮವಾರ, ಸಂತೆ ದಿನದಂದು ಸಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಬಿ., ಸೋಮಶೇಖರ್, ಗೋಪಾಲ, ರವಿ, ಮಂಜು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-36-198160078</p>