ಅಪರೂಪದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 850 ಹೊರರೋಗಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಶೇ 35 ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟಲು, ಎದೆರೋಗ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆ, ದಂತ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ಮೂವರು ಫಿಜಿಶಿಯನ್ಗಳು ಸೇರಿ 28 ವೈದ್ಯರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದವರೂ ಸೇರಿ 70 ಜನ ಶುಶ್ರೂಶಕಿಯರು, 39 ಜನ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇಸಿಜಿಯ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 200 ರಿಂದ 250 ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ₹800, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ₹1,600 ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ₹7 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆರೆಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ 7 ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 21 ಜನರಿಗೆ 3 ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 7 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ, ಆಧುನಿಕ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ 16 ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1,602 ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, 759 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, 860 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆರಿಗೆ, 766 ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಹೆರಿಗೆ, 182 ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗಗಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರಿಂದ 600 ಎಕ್ಸ್ರೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರೆಸಿ, ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 4 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ 4 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಶಾಸಕರ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುಳಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-36-1291538415</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>