ಕುತೂಹಲ ತಂದ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಪಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಆಸಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಗಳ ಶೀತಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು 30ಸಾವಿರದಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ ಹಾರಿ ಬಂದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸುತ್ತಿವೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಆಹಾರ ಹೆಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

40 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಹಾರಿ ಬರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯ ಎನ್ನುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೋಹನ್. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಎಗರೇಟ್ಸ್, ಹೆರಾನ್ಸ್, ರೇಡರ್ಸ್, ಪೆಲಿಕೆನ್ಸ್, ಗ್ರೇ ಪೆಲಿಕೆನ್ಸ್, ಡಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಂಪಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇವುಗಳ ದಿನಚರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಹಾರ ಹರಸಿ ಬರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗಿಡಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ದೇಶಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಗೊರೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟೆ, ಸಾಗರ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಣಗಳು, ವಿಶೇಷಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರು ಅಧ್ಯಯನ, ಮಾಡ ಬಯಸುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮೊ.ಸಂ. 93434 31722 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು..

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕೆ.ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಹಂಪಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಉದಯ್, ಕೆ.ಪಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಲೇಖಕ ಗೊರೂರು ಅನಂತರಾಜು, ಸುಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಭಾರತೀಶ್, ಗಿರೀಶ್, ಭೀಮರಾಜ್, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಯೋಗಾನಂದ, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನವೀನ್, ಕಾಕನಕಟ್ಟಿ, ಶೋಭಾ, ಪ್ರಭಾಕರ್