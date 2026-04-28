‘ಬುದ್ಧವಿಹಾರ, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ’

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ‘ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದಾದರು ಜಾಗ ಇದ್ದು, ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಿದರೆ ತೋರಿಸಿ, ಅದು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾನು ಬದ್ಧ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಸೋಮವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೇವಣ್ಣ, ‘ಆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರು ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸದಾ ನಾನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ತಾರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಲೊಡೆ ಬಾರೆ ಕಾವಲು ಸುತ್ತ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದವನ ಮೇಲೂ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೂ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೇವಣ್ಣ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೂ ಬಹುತೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಶಾಸಕ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡು, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜಯಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಮೇ 1ರಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೈ.ಎಂ. ರೇಣುಕುಮಾರ್, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್, ವಕೀಲ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಮೂರ್ತಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ತಾರೇಶ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-36-1788362737</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>