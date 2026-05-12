‘ನನ್ನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ದರಕಾಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಟ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಂಟ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಟಿ.ಸಿ.ಲೋಡ್ ತಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಡೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಸಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರೇಬೆಳಗುಲಿ ಕ್ರಾಸ್, ಎಳ್ಳೇಶಪುರ, ಬಾಗೀವಾಳು ಕ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಅಪಘಾತಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ' ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿನ ಮನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ₹127 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಇದರ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಫೈಲ್ ಪಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>