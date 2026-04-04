₹ 27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ₹27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 30 ಟನ್ 'ಅಕೇಶಿಯಾ ಕಟೇಚು' ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಕ್ತಚಂದನ ಮಾದರಿಯ ಮರದ ತುಂಡುಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಲವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ದಿಲೀಪ್, 'ಇದು ಬೀದರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು, 'ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'30 ಟನ್ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪರವಾನಗಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಆರ್ಎಫ್ಒ ದಿಲೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾಸನದ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಶ್ರೀಗಂಧ, ರಕ್ತಚಂದನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಅಕೇಷಿಯಾ ಕಟೇಚು ಮರಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>