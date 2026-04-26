ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸ್ವಾದದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಲಸು

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಘಮಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತಂದಿರುವ ರೈತರು ಚೌಕಾಸಿ ನಡೆಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ತರುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ತರುವ ಕೆಲವು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬಲು ರುಚಿಯೆನಿಸಿವೆ. ರಚಿಯಾದ ಹಣ್ಣು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರವಿದ್ದರೆ ₹500 ರಿಂದ ₹600 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ, ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆ ದಪ್ಪ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಹಣ್ಣು ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ₹200ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು.</p>.<p>'ಘಂ ಎಂದು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಚಿ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಆಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹಣ್ಣು ರುಚಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ಮುಳ್ಳು ದೂರವೂ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಆಲಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ನಾನು ಚಂದ್ರ ಹಲಸು, ಸಿದ್ದ ಹಲಸು ಬಿಡುವ ಮರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕಾಯಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಹಲಸು, ಸಿದ್ದ ಹಲಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. 1 ಎಕರೆಗೆ 15 ಟನ್ನಂತೆ 150 ರಿಂದ 160 ಟನ್ ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಿಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಾಟಿ ಹಲಸು ರುಚಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಂದ್ರ ಹಲಸು, ಸಿದ್ದ ಹಲಸಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಚಂದ್ರ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತೊಳೆಗಳು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಹಳ ರುಚಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಂದವರು ಜೇನುತುಪ್ಪದಂಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾರೆಂತೆ. ಸಿದ್ದಹಲಸು ಹೆಚ್ಚು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>