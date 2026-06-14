ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟವನು ನಿಜ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದ ಕಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ‘ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು. ಇವುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ನಾನು 1998ರಲ್ಲೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 2010ರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯೂರು ದತ್ತಾಶ್ರಮದ ಸುಭೋದಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಾದರೆ ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಜಾತಿ, ಮತ ಮೇಲು ಕೇಳು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದವರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆಯ ಸತೀಶ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಗಂಡ–ಹೆಂಡರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ಜರಿತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದರು ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಾಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಮಪ್ರಸನ್ನ ವಂದಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರು ಸುಜ್ಞಾನಬೋಧಾಶ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಬಿಕ್ಷು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲಗಂಗೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ವಿನಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಮನಾಥಪುರದ ಸುಪ್ರಭಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆರ್ಎಸ್ವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತೀಶ್ ಗುರೂಜಿ, ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟ ಶ್ರೀಧರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-36-1503663104</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>