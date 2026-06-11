ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಚಿರತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಚಿರತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೂವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಚಿರತೆ ಐವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಚಿರತೆ ಹಿಡಿದಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೋನ್ ಇರಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕಾಣದ ಚಿರತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವದ ವೇಳೆ ಅಂಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟೇಲ್ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಓಡಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋನ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-36-1336461676</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>