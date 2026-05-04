ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿದ ಉದ್ಯಾನ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ, ಕೇವಲ ಉದ್ಯಾನವಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಸ್ಥಳ. ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಧಾಮ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳ.</p>.<p>ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೇಂದ್ರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರ ಸ್ಥಳ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಳಿತು ಓದುವ ಸ್ಥಳ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವರು ಕೆಲಕಾಲ ಮಲಗಲು ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ, ಟೀ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಕ್ಷೌರದ ಅಂಗಡಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಜನರು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸನ್ನು 1996 ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಸಾಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಭಾರಿ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆಸಿದರು. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅನೇಕರು, ಇಂದು ಈ ಉದ್ಯಾನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಇಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾದಾಗ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 2004 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಶಾಂತಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗಳು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಲಕರಣೆ ಹಾಕಿಸಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ರೂಪ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೂರಾರು ಜನರು ವಾಯುವಿಹಾರ ನಡೆಸುವ ಈ ಉದ್ಯಾನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಪುರಸಭೆಯವರು ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಇಂತಹ 3–4 ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಶಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>