ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹಸು ಸಾವು

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹಸು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಸುರಿದ ಅಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಆನೆಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಡಿ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸುವಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಹಳ್ಳಿಮೈಸುರು ಹೋಬಳಿ ಪಶು ಇಲಾಖೆಯ ಡಾ. ನೂತನ್ ಅವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡು ವರದಿ: ಹೋಬಳಿಯ ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಹಸು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ರೈತ ಸಣ್ಣ ಬೀರೇಗೌಡ ಅವರ ಹಸು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದೆ.</p>.<p>ಹಸು ಸಾವಿನಿಂದ ₹50,000 ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಣ್ಣ ಬೀರೇಗೌಡ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎಂ.ವಿನಯ್ ಹಸುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-36-1453377388</p>.