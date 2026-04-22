ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಳ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 'ಪುರಸಭೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಂಬಳ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಿರಿ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು, ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿದಾರರ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಸನ –ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ₹8 ಲಕ್ಷ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡರ ಮಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ₹4 ಲಕ್ಷ, ರಿಯಾಜ್ ಮಳಿಗೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗಾರ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡದರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿ. ನಂತರ ಬೀಗಹಾಕಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಿ. ಮಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಂಗಡಹಣ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬದನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟುದಿನ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು 2 ಹೊಸ ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪರಮೇಶ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>