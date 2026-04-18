ಶ್ವಾನ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಡೆಗೆ ಬಿಡುವಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ತಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಇರುವ ಒಂದು ತಂಡದವರು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ, ಟೆಂಡರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಬಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಮೌಥ್ಲೆಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು, ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಇಟ್ಟು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಆ ತಂಡದ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ₹250 ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ನಾಯಿಗಳು ಹುಷಾರಾಗುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಊಟ ನೀಡಲು ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ₹1,732 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ 1,283 ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 572 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ 235 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರುಚಿದರ್ಶಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-36-444179306</p>