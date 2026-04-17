ಕಸದಿಂದ ರಸ ಪುರಸಭೆ ವಿಶ್ವಾಸ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪ್ರತಿದಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕಸ, ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪುರಸಭೆಗಳು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭೆಯವರು ಹಸಿಕಸದಿಂದ ಹಸಿಗೊಬ್ಬರ, ಒಣಕಸದಿಂದ ಒಣಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ರಟ್ಟುಗಳು, ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಕಸದ ಜೊತೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರೇವಣ್ಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 7.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ 13 ಟನ್ ಕಸದಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>'ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಸವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸುರಿದು ಹಸಿಕಸ, ಒಣಕಸ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕರಗದೇ ಇರುವ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರಗುವ ಹಸಿಕಸವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಹಸಿಕಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರುಚಿದರ್ಶಿನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕರಗಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ 3 ಸಾವಿರ ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ. ಕಸದ ಜೊತೆ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಲಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್, ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ವಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಗುಜರಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.</p>.<p>'ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಸ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಂಗಡಣೆ ಆದ ಕರಗದ ಒಣಕಸವನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಂಡೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಂಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದ ಅಶೋಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪುಟ್ಟ ತೋಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಗಿ ಗಿಡ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯವರು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಕಸನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>