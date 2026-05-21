ಮುಚ್ಚಿದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿ: ಪರದಾಟ

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಾದ ವೆಂಕಟೇಶ, ಬಾಲಾಜಿ, ಅಮೃತ, ಸೀತಾ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ, ಗುರು ಮೆಡಿಕಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ 34 ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬುಧವಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ತಯಾರಕರು ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೇ 16 ರಿಂದ 18 ಲಾಂಭಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಶೇ 16 ರಿಂದ ಶೇ 18 ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಶೇ 40 ರಷ್ಟು ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 15 ಬಿಟ್ಟು, ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಮಗೂ ಶೇ 40 ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎನ್.ಜಿ. ಮುಕುಂದ.</p>.<p>'ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೇ ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮೃತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎನ್.ಜಿ. ಮೋಹನ್.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ 15 ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 34 ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಉಳಿದ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳೂ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಔಷಧಿ ಸರಬರಾಜು ದರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ವಾಸವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎನ್.ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಡ್ಪ್ಲಸ್ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>