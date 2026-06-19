<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಕಲಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸಿಟ್ಟು ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಬದುಕು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೀವಾಳು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ, 2 ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ ಉದ್ಯಮಿ ಜೈಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಳ್ಳೇಶಪುರ ಶಾಲೆಯ 31 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಗೀವಾಳು ಶಾಲೆಯ 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ನರಸಿಂಹ, ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ತಂಡದವರು ಶುಭಕೋರಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-36-1472660334</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>