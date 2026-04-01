ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ: ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಡೆ ತಯಾರಿಕೆ

ಹಿರೀಸಾವೆ: ಹೋಬಳಿಯ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಭಕ್ತರು ಮಡೆಯನ್ನು (ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ) ತಯಾರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೀಸಾವೆಗೆ ಬಂದು ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಿದಿರಿನ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಂಬ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಥವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆತನದವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಡಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಹಸಿ ಈಚಲುಗರಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಮಡೆ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲೆ ಹಸಿ ಈಚಲುಗರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಡೆ ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಿಯ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಇದ್ದು, ಇಂದು 40 ಒಕ್ಕಲುಗಳಿನವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 2 ಮಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಗುಡಿ ಮಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಿ ಮಡೆ. ಮಡೆಯನ್ನು ಹಸಿ ಈಚಲು ಗರಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಚಲ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಿ ಈಚಲು ಗರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>