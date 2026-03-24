ಹುಲಿಕೆರೆ: ವೈಭವದ ರಂಗದ ಹಬ್ಬ

ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಆಲದ ಮರದಮ್ಮ ದೇವಿ ರಂಗದ ಹಬ್ಬದ ಸೋಮವಾರ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಿಂದ 22ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಂಗ ಕುಣಿತ ನಡೆಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಅಲದ ಮರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ರಂಗದ ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ರಂಗ ಕುಣಿತ ನಡೆಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ದಿನ್ನೆ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಮಹಾಕಾಳಿ, ತಿರುಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಗರದ ಚಿಂತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಳಗದವರಿಂದ 'ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತೆ' ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಲದ ಮರದಮ್ಮ ಸಂಘ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಂಗ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕುಣಿತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 15 ದಿನಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಂಗ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೃದ್ಧರೂ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತೋಪೇಗೌಡ, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುಲಿಕೆರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗ ಕುಣಿತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಂಗ ಕುಣಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಬಿಸಿಎಂ ವಾರ್ಡನ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಶಾದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ದೇವರಾಜ್, ನಾಗಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ, ರಂಗೇಗೌಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಾರ್ಡನ್ ಮಹೇಶ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾಗೇಶ್, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಶಶಿಕಲಾ, ಗುಡಿಗೌಡ್ರು ಉಮೇಶ್, ಪಟೇಲ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಂಕರಣ್ಣ, ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>