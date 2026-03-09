ಹಾಸನ: ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ

<p><strong>ಹಾಸನ:</strong> 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ‘ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಮರೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಫಿಸ್ಟನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪಾಲುದಾರರು ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸರು ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹40 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಆಯಕಟ್ಟು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಲಂಚವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ₹1 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಲಂಚ ನೀಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಲಾಡ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಮೂಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಅಂತಹ ಪಾತಕಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ದುರ್ಜನ್ಯ, ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಕೋಲಾರದ ಗಮನ ಮಹಿಳಾ ಸಮೂಹದ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 118 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದುರ್ಜನ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಿಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಾನಗೇಡಿ ಹತ್ಯೆ: ಕಾನೂನಿನ ಸಮಗ್ರ ಜಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಸೀಮೆ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ ಶೀಲಗೆಟ್ಟವಳು ನಡತೆ ಗೆಟ್ಟವಳು ಒಡೆದ ಮಡಿಕೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಗೇಡಿ ಹತ್ಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳಿದ್ದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಡಾ.ಎಂ.ಎ ಜಾಯಿದಾ ಹೇಳಿದರು. ‘ಮಾನಗೇಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧ’ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾನಾ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮಹಿಳೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಸ್ತಾರ ಮೌರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವಾದ ಮನು ವಾದ ಪಿತೃ ಪ್ರಧಾನ ವಾದ ಕಾರಣ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ವಾದ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋದರೆ ಮರ್ಯಾದೇಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. ಬುದ್ದನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುವ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರು. </p>.<p>ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎನ್. ನಂದಿನಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ದೇಹ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇವಲ ದೇಹ ಮುಟ್ಟುವ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸಭ್ಯ ನೋಟ ಅಸಭ್ಯ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರುಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಾರವಾಡದ ವಿನಯ್ ಒಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾನವ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರುವುದು ಸಮಾಜದ ದುಃಖಕರ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>