ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಜಾವಗಲ್: ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕರಿಯಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಸೇವೆ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ ಆರತಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಸವಿರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಿಡಿ ಅಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾನಕವನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ 4ಗಂಟೆಯ ವರೆಗಿನ ಶುಭ ಸಿಂಹ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ರಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಕರಿಯಮ್ಮ, ಪ್ಲೇಗಿನಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಥದ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿ ಸಿದರು. ಜಾವಗಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ತ್ರಿದೇವಿಯರ ಹಾಗೂ ಸೋಮನ ಕುಣಿತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>