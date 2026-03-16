ರೈತರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖರೀದಿಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ತರಾಟೆ

ಜಾವಗಲ್ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತರಾದ ಅಭಿಷೇಕ್, ನಾಗರಾಜ್, ಬಸಪ್ಪ, ಪ್ರದೀಪ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಾವಗಲ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದರು.