ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಜಾವಗಲ್| ಜೋಳದ ಚಿಗುರಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಸಿಎನ್‌ ವಿಷದ ಅಂಶ: 58 ಕುರಿಗಳು ಸಾವು

ಮೃತಪಟ್ಟ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರಮೇಶ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಾವಗಲ್‌ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಬಳಿ ಜೋಳದ ಚಿಗುರು ತಿಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿಗಳು.
ಜಾವಗಲ್‌ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಬಳಿ ಜೋಳದ ಚಿಗುರು ತಿಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿಗಳು.
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT