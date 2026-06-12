<p>ಜಾವಗಲ್: ‘ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಏ.23 ರಿಂದ ಜೂನ್6ರ ವರೆಗೆ ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಾವಗಲ್ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ.ಆನಂದ್ ಬಿ.ಆರ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಾವಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಜಾವಗಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ನೇರ್ಲಿಗೆ, ಉಂಡಿಗನಾಳು, ಕಲ್ಯಾಡಿ, ದೇಶಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾವಗಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಟ್ಟು 10,624 ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಶೇ.102ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾನುವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ ಡಾ.ಎಚ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆರ್.ಎನ್, ಕಿರಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಪಿ, ರೇಣುಕಾ ವೈ.ಎಲ್, ಬಸವರಾಜ್, ಡಿ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅನಿಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರತಾಪ್, ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಶುಸಖಿಯರಾದ ಕಾವ್ಯ, ಮಂಜುಳಾ, ನಂದಿನಿ, ರಾಣಿ, ಮಮತ,ಗೀತಾ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-36-1527008015</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>