ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಅರಸೀಕೆರೆ</strong>: ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯಭವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳು ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ 77 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಪೂಜೆಯನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಒಲುಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಾನವರು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ದಿಗೆ ಶಿವನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿವ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 21 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ, ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಹಿರೇಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಯಶಾಂತಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೆಂಕಲಗೂಡು ಚನ್ನಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಬೂದಿಹಾಳ್ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಶಿಶೇಖರ ಸಿದ್ದ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಪಿ. ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಎನ್. ಷಡಕ್ಷರಪ್ಪ, ಕೆ.ವಿ. ನಿರ್ವಾಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವಯ್ಯ, ಪಂಚಪೀಠಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ಕುಮಾರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಕ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಸುರೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಉಷಾ ಶಿವಾನಂದ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಸತೀಶ್, ಕವಿತಾರಾಣಿ, ಭಕ್ತರು, ಪೀಠಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಠಲ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಗಳು ಅಡಗಿವೆ </blockquote><span class="attribution">ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠ</span></div>.<h2>ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ</h2>.<p> ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿವಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಜಪ ತಪದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯು ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆರಾಧಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಕೆಂಗಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಸಮೇತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ತಂದರು. ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>