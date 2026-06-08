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ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉಚಿತ ಕಿಲ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಜಾರಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:52 IST
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