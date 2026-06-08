ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉಚಿತ ಕಿಲ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಜಾರಿ

<p>ಪಡವಲಹಿಪ್ಪೆ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ‘ಕಿಲ್ಕಾರಿ’ ಸೇವೆಯನ್ನುಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಡವಲಹಿಪ್ಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಸುರಿಯರಾದ 4ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ 14423 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೊಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 1600403660 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-36-328996435</p>