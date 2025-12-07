ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸಿ

ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ, ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ನಿಮರ್ಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ವಿದ್ಯಾಥರ್ಿಗಳು ನಿಮರ್ಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಮಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT