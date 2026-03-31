ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋರಿಕೆ: ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾನಿ

ಕೊಣನೂರು: ಹೋಬಳಿಯ ಕೆ.ಅಬ್ಬೂರಿನ ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಮನೆಯ ಚಾವಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಯನ್ನಾವರಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ 6 ವರ್ಷದ ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಪೂಜಿತಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರ ಬರುತಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ರಂಜಿನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತ್ತೆ ವಿಜಯಾ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ರವಿಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಣನೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಚುಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸೌಮ್ಯಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವಂತೆ ಎಚ್.ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೆನಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>