ಕೊಣನೂರು-ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೂತನ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

<p>ಕೊಣನೂರು: ಸಮೀಪದ ರಾಮನಾಥಪುರದ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕದಿಂದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಗುವ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೂತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ 2 ಹೊಸ ರೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಣನೂರಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಬಸ್, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9.25 ಕ್ಕೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5.15 ಕ್ಕೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಣನೂರು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ಕೊಣನೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಬೇರ್ಯ, ನಾಗಮಂಗಲ, ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲಿದೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾಗಡಿ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಜೆ 4.55 ಕ್ಕೆ ಕೊಣನೂರು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಸಂಚಾರ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್., ಸಂಚಾರ ನೀರಿಕ್ಷಕ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಪಾರುಪತ್ತೇಗಾರ್ ರುಕ್ಮಣಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಮೊಗಣ್ಣ, ಕೆ.ಜಿ. ಜಗದೀಶ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-36-671431908</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>