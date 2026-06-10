ಕೊಣನೂರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬಿನಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು, ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

<p><em>ಗಂಗೇಶ್ ಬಿ.ಪಿ.</em></p>.<p>ಕೊಣನೂರು: ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಉಬ್ಬಿನಿಂದಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರು, ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಣನೂರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಮಾಗಡಿ- ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಆಯಿತೆಂದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಉಬ್ಬಿನಿಂದಾಗಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದರೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ಜನರು, ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ದಾಟಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬು ದಾಟುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಣನೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಡಗಿನ ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಣಾವಾರದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು, ಉಬ್ಬು ದಾಟುವಾಗ ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಉಳ್ಳೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಬ್ಬು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಈ ಉಬ್ಬು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಬೈಕ್ಗಳು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ತಿರುವಿನಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದೂ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉಬ್ಬು ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿಯೇ ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವು ಇಲ್ಲ. ಉಬ್ಬಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಬ್ಬು ತೆಗೆದು, ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯ. ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಯತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವ ಭಯವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-36-1687723504</p>