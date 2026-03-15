ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಅರಿತು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್

<p><strong>ಕೊಣನೂರು: '</strong>ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ 7 ಮತ್ತು 63ರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ತಂಬಾಕು ಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವುದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ಖರ್ಚು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿಗರೇಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಧರಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260315-36-1842687558</p>.