ತಂಬಾಕು: ₹211 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು

<p>ಕೊಣನೂರು: ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಖರೀದಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹211 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿನ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಾಜು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿನ ಖರೀದಿಯ ವಹಿವಾಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸಂಸದರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗಮನಸೆಳೆದ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹321 : 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80,786 ಬೇಲ್ ಗಳ 87,33,514 ಕೆ ಜಿ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹321 ಕನಿಷ್ಠ ₹50 ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು , ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ₹242.40 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹211.69 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯ ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿ ಗೆ ₹292.94 , ಮಧ್ಯಮ ಬೆಲೆಯ ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹251.75 ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ತಂಬಾಕು ಪ್ರತಿ ಕೆ. ಜಿ. ಗೆ ₹187.73 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದೆ.</p>.<p>ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ 35 ಕಂಪೆನಿಗಳು: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 35 ಕಂಪೆನಿಗಳು ರೈತರಿಂದ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ 87,33,514 ಕೆ.ಜಿ. ತಂಬಾಕಿನ ಪೈಕಿ ಶೇ 40.83 ( 35.66ಲಕ್ಷ ಕೆ ಜಿ) ಖರೀದಿಸಿವೆ.</p>.<p>ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು , 2026-27 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು 1017 ಕೆ.ಜಿ. ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಹೊಂದಿರುವವರು 2,034 ಕೆ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-36-1657675109</p>