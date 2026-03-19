ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ‌: ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರವರೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕಲೀಕರಣ ನಾಂದಿ ಮಂಗಲ, ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 21ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಜಕ್ಕಳಮ್ಮ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 22ರಂದು ಜಿನನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಶಾಂತಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಶಿಖರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ 1045ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಪಾದಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಸುವರ್ಣರಥದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. 24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಒದೆಗಲ್ ಚನ್ನಣ್ಣ, ಸಿದ್ಧರ ಬಸದಿ ಹಾಗೂ ಜಾರುಗುಪ್ಪೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

25ರಂದು ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಗುರುಪೀಠದ ಎದುರು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಕ್ಕನಬಸದಿ, ಲಕ್ಕಿಬನ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 26ರಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದ 7 ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಶ್ರುತಕೇವಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 27ರಂದು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಸದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

28ರಂದು ಭಂಡಾರ ಬಸದಿ ಮತ್ತು ಮಠದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ಹಾಗು ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 29ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಕಂಕಣ ಬಂಧನ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿಹೋಮ, ಸಂಜೆ ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣದ ವಿಧಿಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ.

30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣ, ಐರಾವತ ಉತ್ಸವ, ಗಜವಾಹನೋತ್ಸವ, ಪಾಂಡುಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕವಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 31ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಠದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣ, 10.30ಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರರ 2625ನೇ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರಿನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಯಂತ್ರಾರಾಧನೆ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದ ಅಂತರಾಳ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ, 9ಗಂಟೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ವಟುಗಳಿಗೆ ವ್ರತೋಪದೇಶ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇವಲಜ್ಞಾ