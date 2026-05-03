ಮಂಡ್ಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ

<p>ಹಾಸನ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸುಳಿ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಕರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 29 ವಿವಿಧ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ 291 ಲಾಟ್ಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಲಾಟ್ಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟಗಾರರು ದಾಸ್ತಾನು, ವಿತರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಅಧಿಕೃತ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಖರೀದಿಸಿದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯ ಕಡೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇವಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: ರೈತರು ಮೇವಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಳಿಯ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸುಳಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇತರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಮೆಟಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಶೇ 4 + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ಶೇ 64, ಡಬ್ಲೂಪಿ 3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-36-1755062101</p>