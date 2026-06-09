<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಮನಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮವನ್ನು ಜನಪದ ಕಲೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ತಮಟೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಮಟೆ, ನಗಾರಿ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ಕಂಸಾಳೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ದವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದೇಸಿ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಲಯಬದ್ದವಾಗಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ತಮಟೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ತಮಟೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಭಾಗವತರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆರ್ ಟಿಒಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಸಿ ಸೊಗಡು ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಯುವಜನ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೆಲಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ. ಸುಂದರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾನಪದಕಲೆ ತಾಯಿಬೇರು ಇದ್ದಂತೆ. ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೇಶ್ ಚನ್ನಾಪುರ, ಪ್ರತಿಮಾಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎನ್.ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಎಸ್. ಆದಿಶೇಷಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೈತಸಂಘದ ಮುಖಂಡಮಜಯರಾಂ, ಶಿಕ್ಷಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-40-1519930681</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>