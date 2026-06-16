ಮಂದಗೆರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ: ಹಿನ್ನೀರಿನ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p>ಕಿಕ್ಕೇರಿ: ಮಂದಗೆರೆ ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ತಡೆಗೋಡೆ(ಕೋಡಿ)ಯನ್ನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭರೂಕಾ ಕಂಪನಿಯು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತರ ಬದುಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಮಾತು ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಮಂದಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಾವತಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>2002ರಲ್ಲಿ ಭರೂಕಾ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ರೈತರು ಅಲೆದಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಹಿನ್ನಿರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಂದಗೆರೆ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ, ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ, ಮಾರ್ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಲಿದೆ. ಹಾವು, ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟ ಏಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಉಪವಿಭಾಗ ನಂ.5ರ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಯಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಎತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅಧಿಕಾರ ತಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆತಂಕ ಬೇಡ. 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಬಳಿಯ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೂ ಭೀತಿ ಇತ್ತು. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ₹4.50 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲೆ ತೂಬು ಹಾಗೂ ಅಣೆಕಟ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲೆ ತೂಬಿನ ಜತೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ತೆಯ ಹಳೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ. ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿಕ್ಕಮಂದಗೆರೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಚಲುವೇಗೌಡ, ಭರತ್, ಹರೀಶ್,ವಿಜು, ಆನಂದ್, ಪ್ರದೀಪ್, ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಯೋಗೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-40-2086532038</p>