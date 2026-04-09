ಭೇರ್ಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ,ಕರಿಯಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ: ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಸುಕಿನ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವಿಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ತನಕವೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬಾಳೆಗೊನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೆರೆಯಂಗಳದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಸನ –ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ತರುವ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತಾ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಎಳೆದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸಿಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಡರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ತಡರಾತ್ರಿಯ ತನಕವೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಡರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡಾ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದೇವಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಹರೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಡಿ.ರವಿಶಂಕರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಪಿ.ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಾ.ರಾ.ಮಹೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>